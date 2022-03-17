İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı! - Son Dakika

Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altına atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

AĞIR YARALANDI

Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı.

METRO İSTANBUL KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.