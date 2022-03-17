İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı! - Son Dakika
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İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!

17.03.2022 13:22

İstanbul'da Topkapı-Pazartekke durağı arasında tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri ağır yaralı şahıs için kurtarma çalışması başlattı. Tramvay seferlerinin Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altına atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsı tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, tramvay seferlerinin de Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

AĞIR YARALANDI

Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı.

Topkapı Pazartekke durağı arasında bir kişi tramvayın altında atlayarak intihar girişiminde bulundu.

METRO İSTANBUL KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1) Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı (1)

Bağcılar, İstanbul, Tramvay, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı! - Son Dakika
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