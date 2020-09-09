İstanbul'da tramvayla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Tramvayın da çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada savrulan otomobil, tramvay ile ketener direği arasında sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ES 3774 plakalı araç çarpıştı.

Güngören 'de tramvayla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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