İstanbul'da tramvaylarda korkutan kalabalık - Son Dakika

İSTANBUL'da gözler metrobüs, minibüs ve otobüslerdeyken tramvaydaki yoğunluk şaşırtıyor. Özellikle iş çıkışı tramvaylarda adım atacak yer kalmıyor. Duraklardaki sosyal mesafesiz yoğunluk da korkutuyor.

İstanbul'da tramvaylarda yoğunluk diğer toplu ulaşım araçlarına göre daha fazla. Akşam saatlerinde duraklar ve tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Aksaray'da onlarca kişi, durakta sosyal mesafeye aldırış etmeden tramvay bekliyor. Durağa yürüyenler bile yoğunluk oluşturuyor. Zaten dolu gelen tramvaylara binenler sırt sırta yolculuk ediyor.

YOLCULAR KALABALIKTAN ŞİKAYET EDİYOR, SEFER SAYILARININ ARTIRILMASI İSTİYOR.

Tramvaydan inen Hikmet Hocaoğlu, "Pandemiden önce de böyleydi deniliyor. Fakat pandemiden önce böyle olması bir ölçü değil bizim için. Pandemiden önce ağızımızda maske yoktu, mesafeye dikkat etmiyorduk. Şu anda madem böyle ölçüler var buna uyumlu olarak sefer sayılarının muhakkak artırılması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin bu konuda zayıf kaldığını ve 16 milyon İstanbullunun sağlığını tehlikeye attığını görüyoruz" dedi. Eminönü 'nden Aksaray'a tramvayla gelen Murtaza Demir , "Tramvaydan geliyorum, çok kalabalık, çok insan var. Sosyal mesafe falan yoktu. Eminönü'nden geldim, orası biraz kalabalık olduğu için çoğu tramvaydan çekindim" diye konuştu. Tramvaya kalabalık olduğu için binmeyen bir kişi ise, "Ben tramvaya binmedim ama çok kalabalık. Yürüyorum genelde kalabalık olduğu için binmedim. Mecbur korkudan binmemeye çalışıp yürüyoruz" diye konuştu.

- İstanbul