İstanbul'da trene bindiler, Tekirdağ'da yakalandılar
1 saat önce
İstanbul'da trene binerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kaçak göçmen Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trenden indirilerek yakalandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
'da trene binerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kaçak göçmen Tekirdağ
'ın Muratlı
ilçesinde trenden indirilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin takibi neticesinde İstanbul'dan trene bindikleri tespit edilen 21 Tunus
, Fas
ve Cezayir
vatandaşı kaçak göçmen, Muratlı'nın İnanlı Çeşmesi mevkiinde durdurulan trenden aşağı indirildi. İlk anda kaçmaya teşebbüs eden kaçak göçmenlere polis anında müdahale etti. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Fas, Tunus ve Cezayir uyruklu düzensiz göçmenler minibüse bindirilerek Cumhuriyet Polis
Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Kayı mevkiindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilecekleri öğrenildi.
(İHA)
Yarın İstanbul'un kaderi belirlenecek! İşte rakamlarla 23 Haziran seçimi
İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu
İstanbul'da oy pusulaları torbalara konuldu, dağıtım için hazırlık yapılıyor
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu!