İstanbul'da "tsunamiden kaçış" tabelaları - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştiriyor.

İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi'nden (BDTİM) hocaların danışmanlığında, Ağustos ayının 2. haftasından bu yana tsunami tahliye yolları yönlendirici tabelaların ve bilgi panolarının montajlarına başladığını bildirdi.

Tsunami riski taşıyan 17 ilçenin tsunami risk analizleri ve tahliye planlarına dair, her birine öznel rapor ve haritalar üretildiği belirtilen açıklamada, tsunami etkisine maruz kalacak her bir ilçe için tespitler yapıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda pilot uygulamaları hayata geçirmeye yönelik olarak seçilen Büyükçekmece'de 40 cadde ve sokaktan oluşan toplam 27 tahliye yolu, 59 konumda tahliye yoluna yönlendiren işaret tabelası, 27 lokasyona ise (tahliye yollarının sonuna) 'Güvenli Bölge'ye erişildiğini gösteren tabela ve 31 farklı konuma da bilgilendirme panosu konuldu.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü uzmanlarınca, Büyükçekmece ilçesi tsunami uygulama projesi ile benzer proje dosyalarını hazırlayıp, Tsunami riski altındaki Marmara'ya kıyısı olan diğer 16 ilçeye de AFAD İstanbul İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde İBB UKOME onayına sunulacağı, bilgi panoları ve yönlendirici levhalarının montajlarının yapılacağı aktarıldı.

İlçe raporlarına ve tahliye haritalarına, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#le-tsunam-blg-ktapiklari bağlantısından erişilebiliyor.