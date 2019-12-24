İstanbul'da turan rüzgarı esti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da turan rüzgarı esti - Son Dakika

İstanbul'da turan rüzgarı esti

6 saat önce

Karma Dövüş Sanatları (MMA) turnuvası Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'da turan rüzgarı esti, System.String[]

Karma Dövüş Sanatları (MMA) turnuvası Warriors Of Turan, İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Warriors Of Turan müsabakaları yapıldı. Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan'tan gelen toplam 26 sporcu MMA turnuvası Warriors Of Turan'da 13 dev maçta kozlarını paylaştı.

Kassanov Investment Group sponsorluğunda DATÜB desteğiyle Abadan FC tarafından dokuzuncusu Complex İstanbul'da yapılan Warriors Of Turan turnuvasına DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammed Nizam ve İskender Ziyaoğlu da katılım gösterdi.

Mehteran gösterisi ile başlayan organizasyonda, Türk dünyasının ünlü sanatçılar konser verdi. Bu anlamlı geceye ait özel bir beste yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Sanatçısı Leonida Timuş'un bestesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

"TÜRK DÜNYASI SPORCULARINI BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORUZ"

Bu turnuvanın dünyanın farklı yerlerinde de yapıldığını belirten DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Bu uluslararası bir turnuva. Bu turnuva dünyanın farklı yerlerinde de yapılıyor. Biz de turnuvayı bu sene İstanbul'da yaptık. 16-17 Aralık Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü. Biz de özelikle hem Kazakistan'ı tanıtmak istiyoruz hem de turan, Türk dünyası sporcularını bir araya getirmek istiyoruz" dedi.

Adrenalinin had safhada olduğu turnuvada, Kazak Dövüşçü Ali Kabdulla ve Türk Dövüşçü Furkan Gözaçık kemer için karşı karşıya geldi. Maçın henüz ilk raundunda Kazak Dövüşçü Ali Kabdulla, Türk Dövüşçü Furkan Gözaçık'ı nakavt ederek kemerin sahibi oldu. Turnuvada gerçekleşen diğer 12 maçta ise galip olanlara sertifika verildi. Ziyatdin Kassanov'a altın kemer hediye edildi.

(İHA)

Kazakistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK
İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var

Son Dakika Haberleri
01:49 Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
01:42 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:38 Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
01:33 221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
01:28 İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da turan rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]