İstanbul'da turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika

İstanbul'da turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu

İstanbul\'da turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu
Son Güncelleme: 05.09.2023 13:27

İstanbul'da aracına binen turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksicinin eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

İstanbul'da aracına binen turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Oldukça ilgi gören görüntüler ise izleyicileri gülümsetti.

İstanbul'da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksici o anları sosyal medyadan paylaştı. Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı. İzleyenleri gülümseten ve renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da turist ile türkü eşliğinde eğlenen taksicinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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