İstanbul'da turist sayısındaki artış lokum satışlarına da yansıdı; esnafa göre yarı yarıya artış var

İSTANBUL'a 9 ayda gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11.3 milyona yükselmesi, Türk lokumu satışlarına da doping etkisi yaptı.Günde ortalama 30 bin ziyaretçi ağırlayan, turistlerin önemli alışveriş merkezlerinden Mısır Çarşısı esnafına göre lokum satışları son dönemlerde yarı yarıya arttı.Dükkanlar lokum almak isteyen yabancılarla doldu taştı.Turistler, yakınlarına hediye götürmek için halı ve kilim yerine daha çok lokum satın aldıklarını söylediler.

İstanbul'a 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. En çok 858 bin ile Alman turist kente gelirken, Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış yaşandı. Kente yüzde 25.8 artış ile toplam 2 milyon 927 bin Arap turist ziyaret etti. En çok gelişler ise 545 bin ile Irak'tan oldu.Turizmdeki canlanma da kent esnafın yüzünün güldürürken, özellikle dünyanın dört bir yanında tanınan Türkiye denildiğinde birçok yabancının aklına gelen Türk lokumu satışlarını da artırdı. Daha önce halı ve kilim alışverişine ilgi gösteren yabancılar, özellikle son dönemde alışveriş rotalarını kilolarca lokum almaya çevirdi.

SATIŞLARDAKİ ARTIŞ TARİHİ MISIR ÇARŞISI'NA DA YANSIDI

Turist sayısındaki artış özellikle Tarihi Mısır Çarşısı'nda Türk lokum satışlarına da yansıdı. Özellikle tarihi çarşıyı gezen yabancı turistler, lokum satın almadan ayrılmıyor.Çarşıda tonlarca lokum yabancılara satılıyor.Dükkanlar lokum almak için gelenlerle dolup taşıyor. Zaman zaman dükkanların önünde lokum için kuyruklar oluşuyor. Tadımlık veya hediye için kilolarca lokum satın alan yabancı turistlerin yanı sıra kente yurt içinden gezmeye gelen Türkler arasında da lokum satın alanların sayısındaki artış dikkat çekti. Tarihi yarımada da lokum satışı yapan esnafın verdiği bilgiye göre en çok lokumu alanlar ise Arap turistler oluyor.

"İSPANYOLLAR DA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR"

Yabancı turiste günde kilolarca lokum satan bir işletmede çalışan Hüseyin Bakkal,"Lokum satışlarımız çok güzel gidiyor. Arap ülkelerinden gelen turistlerimiz daha çok alıyor. İspanyol müşterilerimiz de çok alışveriş yapıyor. Türk misafrlerimiz de özellikle misafir ağırlamak ve nikah için lokum alıyor. Lokum satışları yüzde 50 ila yüzde 60 oranında arttı. Havaların soğumasına rağmen işlerimiz gayet iyi gidiyor" diye lokum satışlarındaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tarihi çarşıyı gezerken lokum dükkanlarına giren turistler ise hem kenti hem de Türk lokumunu çok beğendiklerini söylediler.Yabancı turistler, ülkelerine dönerken yakınlarına hediye götürmek için Türk lokumu satın aldıklarını belirttiler. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan da uçan birçok yabancı ve gurbetçi yolcu, Türkiye'den ayrılırken Türk lokumuna büyük ilgi gösteriyorlar.

ARAP ÜLKELERİNDEN İSTANBUL'A GELEN ZİYARETÇİ SAYISI(OCAK-EYLÜL)

1.IRAK: 545.905

2.SUUDİ ARABİSTAN: 385.013

3.KUVEYT: 279.081

4.ÜRDÜN: 262.532

5.CEZAYİR: 212.429

6.LÜBNAN: 199.277

7.LİBYA: 190.007

8.FAS: 161.958

9.SURİYE: 139.576

10.MISIR: 125.360

11.TUNUS: 121.170

12.KATAR: 74.839

13.UMMAN: 62.189

14.BAHREYN: 54.923

15.FİLİSTİN: 45.614

16.YEMEN: 30.023

17.B.A.E: 24.820

18.SUDAN: 12.854

İSTANBUL'A OCAK-EYLÜL DE GELEN YABANCILAR SIRALAMASI(İLK 52)

1.ALMANYA: 858.128

2.IRAN: 687.550

3.IRAK: 545.905

4.RUSYA FEDERASYONU: 512.318

5.FRANSA: 387.763

6.SUUDI ARABISTAN: 385.013

7. INGILTERE: 367.096

8. AMERIKA B.D.: 358.765

9. ÇİN HALK CUM: 300.603

10.KUVEYT: 279.081

11.ÜRDÜN: 262.532

12.UKRAYNA: 250.543

13.HOLLANDA: 227.187

14.ISRAIL: 222.831

15.TÜRKMENISTAN: 216.322

16.CEZAYIR: 212.429

17.ITALYA: 212.368

18.LÜBNAN: 199.277

19.LIBYA: 190.007

20.AZERBAYCAN: 186.262

21.ÖZBEKISTAN: 174.228

22.FAS: 161.958

23.ISPANYA: 153.603

24.KAZAKISTAN: 153.117

25.KORE CUM. (GÜNEY): 144.230

26.SURIYE: 139.576

27.HINDISTAN: 133.992

28.ISVEÇ: 132.688

29.MISIR: 125.360

30.AVUSTURYA: 122.527

31.TUNUS: 121.170

32.BELÇIKA: 105.914

33.ROMANYA: 103.611

34.ISVIÇRE: 100.885

35.PAKISTAN: 91.814

36.KANADA: 86.841

37.ENDONEZYA: 83.249

38.K.K.T.C: 82.031

39.TAYVAN: 80.761

40.YUNANISTAN: 77.466

41.KIRGIZISTAN: 76.050

42.KATAR: 74.839

43.AVUSTRALYA: 68.699

44.BULGARISTAN: 68.557

45.JAPONYA: 68.336

46.DANIMARKA: 67.692

47.MALEZYA: 66.477

48.BREZILYA: 65.483

49.OMAN: 62.189

50.BAHREYN: 54.923

51.HAYMATLOS: 52.454

52.ARJANTIN: 49.479