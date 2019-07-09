İstanbul'da turistik tesis sayısı 10 yılda yüzde 53,4 arttı
1 saat önce
İstanbul'da son on yılda turist kalabalığının ihtiyacına cevap verecek tesislerin sayısı iki katından fazla artış gösterdi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:27
'da son on yılda turist
kalabalığının ihtiyacına cevap verecek tesislerin sayısı iki katından fazla artış gösterdi.
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