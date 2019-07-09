Son Dakika Haberleri: İstanbul'da turistik tesis sayısı 10 yılda yüzde 53,4 arttı
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İstanbul'da turistik tesis sayısı 10 yılda yüzde 53,4 arttı

1 saat önce

İstanbul'da son on yılda turist kalabalığının ihtiyacına cevap verecek tesislerin sayısı iki katından fazla artış gösterdi.

İstanbul'da turistik tesis sayısı 10 yılda yüzde 53,4 arttı, System.String[]
İstanbul'da son on yılda turist kalabalığının ihtiyacına cevap verecek tesislerin sayısı iki katından fazla artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:27 
İstanbul, turist, Ekonomi
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