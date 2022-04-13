Son dakika haberi | İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada

13.04.2022 12:54
Son dakika haberi | İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızların otelin lobisinden turistin çantasını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da otel ve alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheleri inceledi. Görüntülerde, turistlerin otel lobisinde çantalarını çalarak kaçtıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Aylin Y. (30), Pınar B. (47), Fatih K. (27), Mert A. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha öncede İstanbul'un Sarıyer, Şişli ve Fatih ilçelerinde toplam 11 hırsız olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Aylin Y.'nin (30) ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberi | İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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