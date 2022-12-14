İstanbul'da turistleri içkisine ilaç atıp bayıltan gaspçı kamerada: Yeni Zelandalı turisti de soymuş - Son Dakika
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İstanbul'da turistleri içkisine ilaç atıp bayıltan gaspçı kamerada: Yeni Zelandalı turisti de soymuş

14.12.2022 10:45
İstanbul'da turistleri içkisine ilaç atıp bayıltan gaspçı kamerada: Yeni Zelandalı turisti de soymuş

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde kendisini iş adamı veya doktor olarak tanıtarak güven sağlayan Tunuslu bir gaspçı, götürdüğü mekanlarda turistlerin içkisine ilaç attı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde kendisini iş adamı veya doktor olarak tanıtarak güven sağlayan Tunuslu bir gaspçı, götürdüğü mekanlarda turistlerin içkisine ilaç attı. Gaspçı, aralarında yaklaşık 16 bin 500 kilometre yol gelen Yeni Zelandalının da olduğu kendinden geçen turistlerin para, telefon ve kredi kartlarını çalarak kaçtı. Onları yüklü miktarda zarara uğratan ve yaklaşık 1.5 yıldır aranan gaspçı, son işinde Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Üst aramasında, İngiliz bir turistten çaldığı kredi kartıyla aldığı 41 bin liralık bilezik ele geçirilen gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Talimhane'de geçtiğimiz sene Haziran ayında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Alman vatandaşı Harald Rolf B. Taksim Meydanı'nda bir şahısla tanıştı. Şahıs ile bir mekana giden B., burada birlikte alkol almaya başladı. İkili mekanda yaklaşık 2 saat vakit geçirdiği esnada şahıs, el çabukluğuyla turistin içeceğine ilaç koydu.

İçkilerine ilaç atıp bayılttığı turistleri soydu

Bir süre sonra kendinden geçen turistin yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonunu ve masadaki kredi kartını çalan şahıs mekandan çıkarak uzaklaştı. Yaklaşık 2 saat sonra kendine gelen turist Harald Rolf B., telefonunun ve kartının çalındığını anlayınca polis giderek şikayetçi oldu. Kredi kartını iptal ettirmek için bankayı arayan turist, 3 bin euro kullanıldığını öğrendi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu polisi yüzlerce saatlik görüntü izledi

Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, mekanın güvenlik kameralarını inceledi. Buradan başlayarak Talimhane ve Taksim Meydanı'nda onlarca güvenlik kamerası ve KGYS kameralarını inceleyen polis, şahsın Taksim Cumhuriyet Altgeçidinden bir araca binerek uzaklaştığını tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaydan yaklaşık 2 ay sonra benzer bir suçun yaşanması üzerine çalışmalarını derinleştirdi. Olayla ilgili görüntüleri inceleyen polis, şahsın 40 yaşındaki Tunus uyruklu Mokhles K. olduğunu tespit etti.

Alman ve İngiliz turistlerin para ve kartlarını çaldı

Şahsı yakalama çalışmaları sürerken geçtiğimiz Ocak ayında saat 14.30 sıralarında Gümüşsuyu'ndaki bir kahve dükkanında meydana gelen olayda, aynı şahıs kendisini iş adamı veya doktor olarak tanıtarak güven kazandıktan sonra gittikleri mekanda kahvesine ilaç atarak bayılttığı Alman vatandaşı Fritz Felix D.'nin para ve telefonunu çaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Mokhles K. olduğu belirlendi. Her yerde aranan şahsın il dışına çıktığı ve burada da benzer suçlara karıştığı tespit edildi. Çalışmalar devam ederken geçtiğimiz 16 Ekim tarihinde saat 12.00 sıralarında Karaköy'deki AVM'de meydana gelen olayda, İngiliz vatandaşı İan Edward B., gittikleri bir kafeteryada aynı yöntemle Mokhles K. tarafından bayıltılarak soyuldu. Şahıs olaydan sonda kredi kartıyla bankamatikten para çekip kaçtı. Şahıs bu kez de yakalanamazken, olay anları ise kameralara yansıdı.

16 bin 500 kilometre yol gelen Yeni Zelandalı turisti de ağına düşürdü

Olaydan yaklaşık 5 gün sonra bu kez de Eminönü vapurunda ortaya çıkan Mokhles K., 16 bin 500 kilometre uzaklıktan gelen Yeni Zelanda uyruklu Peter Robert B.'ye kendini iş adamı veya doktor olarak tanıtarak güven sağladı. Vapurdan inen ikili Karaköy'de bulunan bir otelin kafeterya bölümüne gitti. Burada el çabukluğuyla içkisine ilaç atan şahıs, kendinden geçen turistin telefon ve kredi kartını çaldı. Turist kendine geldikten sonra onunla mekandan çıkan şahıs, birlikte Galata Köprüsünü yürüyerek geçti. Polis ekipleri daha sonra uzaklaşan şahsın aynı şüpheli olduğunu tespit etti.

Turistlerden çaldıklarıyla yüklü para elde etmiş

Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Tunuslu Mokhles K.'nın İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde turistleri hedef alıp kendisini iş adamı veya doktor olarak tanıtıp, içeceklerine ilaç koyarak turistlerin kendinden geçmesiyle birlikte üzerinde bulunan telefon ve kredi-banka kartlarını alıp farklı ATM'ler üzerinde deneyerek yüklü miktarda para çektiğini, bazen de kuyumcular üzerinden yüklü alışveriş yaptığı tespit edildi.

İngiliz turistin kartıyla 41 bin liralık bilezik almış

Çalışmalar sürdüğü esnada Tunuslu Mokhles K., İngiliz vatandaşı Owen Cristopher M.'yi de aynı yöntemle bayıltarak kredi kartını çaldı. Şahıs bu kartla önceki gün saat 16.30 sıralarında Fatih Kapalıçarşı'da kuyumcuya gidip 41 bin lira değerinde 2 adet bilezik satın aldı. Bilgi üzerine şahsı takibe alan Karaköy Polis Merkezi Amirliği polisleri, Tunuslu gaspçı Mokhles K.'yı kıskıvrak yakaladı.

Turistlerin kabusu gaspçı tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın yapılan üst aramasında, turiste ait kredi kartı, 2 adet bilezik ve satın aldığı ürünün fişi çıktı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Mokhles K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, "nitelikli dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "gasp(yağma)" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da turistleri içkisine ilaç atıp bayıltan gaspçı kamerada: Yeni Zelandalı turisti de soymuş - Son Dakika

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