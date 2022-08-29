KAÇAK GÖÇMENLER İÇİN SAHTE EVRAK HAZIRLAYAN FİLİSTİNLİ MÜHENDİS VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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KAÇAK GÖÇMENLER İÇİN SAHTE EVRAK HAZIRLAYAN FİLİSTİNLİ MÜHENDİS VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

29.08.2022 12:33

İSTANBUL'da turizm danışmanlık şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde, sahte evrak düzenlediği tespit edilen bir şirkete yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da turizm danışmanlık şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde, sahte evrak düzenlediği tespit edilen bir şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Filistinli uyruklu mühendis Wahid Kadooura'nın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Kadooura sahte evrak düzenleyen suç oluşumunu yönettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm danışmanlık şirketlerine yönelik yapılan denetimlerde, evraklarının sahte olduğu anlaşılan bir şirkete yönelik operasyon

düzenlendi. Şirket çalışanlarını takibe alan polis, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, evrakların yabancı uyruklu 4 kişi tarafından hazırlandığını belirledi. Şüphelilerin sahte evrak hazırlamak için kullandıkları 2 ev ve bir de iş yerine operasyon düzenledi.Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç oluşumunun başında Filistin uyruklu mühendis Wahid Kadooura olduğu, daha önce de evrakta sahtecilik suçundan cezaevine girdiği anlaşıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 26 pasaport, 28 pasaport yaprağı, 38 kimlik kartı, 10 farklı ülkeye ait sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, 13 ikamet tezkeresi başvuru formu, 2 tapu senedi, 2 geçici koruma belgesi, 3 basım makinesi, 2 kart kesim makinesi, 1 lamisyon makinesi, 3 boyutlu lazer yazıcı, para kontrol cihazı, mor ışık cihazı, cilt kaplama makinesi, 5 vize mührü, çok sayfa hologram ve selefon ele geçirildi.Şüphelilerin hazırladıkları evrakların, ülkeye izinsiz giriş yapan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmemek ya da bazı terör bağlantılı kişilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Wahid Kadooura tutuklanırken, 3 şüphelinin sınır dışı edilmesi için çalışmalar başladı.

Görüntü dökümü-------------------------Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü-Sahte vizelerden görüntü-Cihazlardan görüntü-Adreslere yapılan operasyondan görüntü

-Şüphelilerin emniyete götürülmesi


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Kaynak: DHA

İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK GÖÇMENLER İÇİN SAHTE EVRAK HAZIRLAYAN FİLİSTİNLİ MÜHENDİS VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAÇAK GÖÇMENLER İÇİN SAHTE EVRAK HAZIRLAYAN FİLİSTİNLİ MÜHENDİS VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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