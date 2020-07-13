İstanbul'da "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması" kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'ın koordinesinde yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile bekçiler katıldı. Uygulamada, 4 bin 700 personel görev aldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020/1" kapsamında, İstanbul 'da çok sayıda noktada denetim yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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