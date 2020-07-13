İstanbul'da "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması" kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması" kapsamında denetim yapıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020/1" kapsamında, İstanbul'da çok sayıda noktada denetim yapıldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020/1" kapsamında, İstanbul'da çok sayıda noktada denetim yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile bekçiler katıldı. Uygulamada, 4 bin 700 personel görev aldı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek verdi.

Uygulama kapsamında, 4 bin 123 araç kontrol edildi, bu araçlardan 140'ına ceza uygulandı, 21'i trafikten men edildi. Araçlara 169 bin 835 lira ceza uygulandı.

Uygulamada 45 servis aracı denetlendi, bunlardan 3'üne işlem yapıldı, 2'si trafikten men edildi. Servis araçlarına 11 bin 117 lira ceza kesildi.

944 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 2 iş yeri kapatıldı.

Yapılan aramalarda 13 mermi, 4 tabanca, 115 gram eroin, 27 gram esrar, 6 gram kokain ele geçirildi.

Uygulamada 16 bin 31 kişi sorgulandı, 44 kişiye idari işlem yapılırken, 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslara 31 bin 897 lira ceza uygulandı.

Zafer Aktaş, İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması' kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika
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