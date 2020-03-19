İstanbul'da "Türkiye Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Türkiye Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul'da "Türkiye Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

6 saat önce

"Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" kapsamında Şişli'de polis ekipleri helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi.

İstanbul'da

"Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" kapsamında Şişli'de polis ekipleri helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi. Korona virüs salgını nedeniyle maske taktıkları görülen ekipler, şüphe üzerinde durdurdukları araçları didik didik aradı.


"Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" kapsamında İstanbul'da Şişli, Bakırköy, Ümraniye ve Bakırköy'de polis ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada ekipler, şüphelendikleri çok sayıda aracı durdurdu. Vatandaşların üst aramasını yapan polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da gerçekleştirdi. Araçların da arandığı uygulamada, narkotik köpeğiyle detaylı arama yapıldı. Uygulamaya katılan polislerin tümünde maske olduğu görüldü.


Ülke genelindeki uygulamaların saat 19.00'a kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Polis, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:13 Kaynak: İHA

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