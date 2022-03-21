İstanbul'da Türkmeneli Eğitim Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Türkmeneli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

21.03.2022 15:18
İstanbul'da Türkmeneli Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) iş birliğinde 17-18 Mart'ta Türkmeneli Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Maarif Vakfı (TMV) iş birliğinde 17-18 Mart'ta Türkmeneli Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre programda konuşan YTB Başkan Yardımcısı Abdülhadi Turus, YTB'nin Irak'a yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarından, Türkçe eğitimle ilgili faaliyetlerinden, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim ve tecrübe paylaşımı programlarından bahsetti.

Turus, YTB olarak Irak'tan her yıl binlerce öğrencinin Türkiye Burslarına başvuruda bulunduğunu ve mezunların da eğitim işbirlikleri başta olmak üzere iki ülke ilişkilerine pek çok farklı alanda katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise Irak'ta halihazırda Maarif Vakfı okullarında eğitimlerine devam eden 2 bin 800'ü aşkın öğrencinin bulunduğunu aktararak, Irak Türklerine yönelik kültürel alandaki çalışmalara da destek sunabileceklerini ifade etti.

Türkmeneli coğrafyasından 23 Irak Türkü eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 oturum halinde düzenlenen çalıştayda, Irak Türklerinin eğitimleriyle ilgili olarak istişarelerde bulunuldu.

???????Türkiye ve Irak arasında eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önerilerin de tartışıldığı çalıştay sonuç raporuyla tamamlandı.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, 18 mart, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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