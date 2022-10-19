Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 4 GÖZALTI

SULTANGAZİ'de kaçak tütün operasyonunda yaklaşık 1 ton kaçak nargile tütünü ile 157 kilogram sigara tütünü ele geçirdi. Operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Esentepe Mahallesi ve 50. Yıl Mahallesi'nde 6 ayrı binadaki depolarda kaçak tütün ve sigara malzemeleri olduğunu belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olduğu değerlendirilen 2 milyon 726 bin 800 makaron, 1 ton 60 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 157 kilo kaçak sigara tütünü, 251 bin 20 adet nargile tütün etiketi, 182 bin karton paket, 45 bin 750 tütün paketleme poşeti, 10 bin 900 adet nargile tütün kutusu, 3 elektronik terazi, 1 baskül ve 1 ısıtıcı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si hakkında adli işlemler devam ederken 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.