İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

19.10.2022 12:10

İstanbul'da tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 1 tonun üzerinde nargile tütünü ve 157 kilo sigara tütünü ile birlikte yüklü miktarda benzeri mamul ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "5607 SKM Çerçevesinde Kaçak Tütün" suçuyla ilgili Sultangazi ilçesinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu suçlara yönelik yürütülen çalışmalarda, saha ve istihbari araştırmalarını derinleştiren polis, ilçeye bağlı 50.Yıl ve Esentepe mahallelerinde 6 ayrı bina ve depo olarak kullanılan adreste kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamullerinin olduğu bilgisine ulaştı.

Tespiti yapılan adreslere yönelik 10 Ekim'de operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskının yapıldığı depolarda gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lirayı bulan 2 milyon 726 bin 800 makaron, 1 ton 60 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 157 kilo sigara tütünü, 251 bin nargile tütün etiketi, 182 bin karton paket, 45 bin 750 tütün paketleme poşeti, 10 binin üzerinde nargile tütün kutusu, elektronik teraziler ve bir baskül ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 4 şüpheliden ikisi hakkında adli işlemler devam ederken, 2 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İSTANBUL-JANDARMADAN KALAŞNİKOFLU UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNE OPERASYON İSTANBUL-JANDARMADAN KALAŞNİKOFLU UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNE OPERASYON İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi
Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık
13:01 Erdoğan'dan asgari ücret sözleri: Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı! Sözleri salonu coşturdu
12:19 ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı
12:06 Grev yapan işçilerle tartışan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Kes lan sesini
12:05 İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun rozetini Meral Akşener taktı
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 13:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement