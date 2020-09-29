İstanbul'da üç evi soyup bir otomobil çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE ve KADIKÖY'de 3 ayrı eve girerek hırsızlık yapan, girdikleri bir evden aldıkları anahtarla otomobil çalan şüpheliler polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerin otomobili çalması, hırsızlık yaptıkları evlere giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

14 ve 20 Eylül tarihlerindeki hırsızlık olayları üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayların meydana geldiği bölge ve civarlarında güvenlik kameralarını inceledi. Polis, üç ayrı evde meydana gelen hırsızlığın 5 kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin eşkal ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından 2'si yaşı küçük olan 5 şüpheli 20 Eylül 'de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Azad İ.(20), Şehdavut K. (18), Emre A.(21) ve yaşı küçük olan T. K., ile S. A.'nın çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirtildi.Polisin yaptığı incelemelerde şüphelilerin bir evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki bir otomobili çaldıklarını da belirledi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, dizüstü bilgisayar, nakit para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Emre A., Şehdavut K. ve Azad İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin bir apartmana girerek çıkmaları, ardından çaldıkları anahtarla kapı önünde duran park halindeki otomobili çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmanlara giriş çıkış anları yer aldı.

- İstanbul