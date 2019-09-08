Son Dakika Haberleri: İstanbul'da üç gün üst üste 'Değnekçi' operasyonu
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İstanbul'da üç gün üst üste 'Değnekçi' operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da üç gün üst üste 'Değnekçi' operasyonuİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına üçüncü günde de devam etti.

İstanbul'da üç gün üst üste 'Değnekçi' operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına üçüncü günde de devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPARK'a ait bazı yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan "değnekçilere" yönelik düzenlediği operasyona üçüncü günde de devam etti. Emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekipleri ve bekçilerin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi.

Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına tabi tuttu. Şüpheli bulunan bazı kişiler de sorgulanmak üzerine gözaltına alındı. Polis ekipleri, sürücüleri de uyararak değnekçilik yapan kişi ve kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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