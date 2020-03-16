Son Dakika › Genel › İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor - Son Dakika
İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor
6 saat önce
İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor Ankara ve Konya'da yurtların boşaltılıp korona virüs karantinası için kullanılmaya başlamasından sonra İstanbul'da da 3 yurt boşaltılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor
İSTANBUL - Ankara ve Konya'da yurtların boşaltılıp korona virüs karantinası için kullanılmaya başlamasından sonra İstanbul'da da 3 yurt boşaltılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun olası bir korona virüs karantinası durumunda kullanılmak üzere boşaltıldığı öğrenildi. Yurtlarda kalan bir çok öğrenci okulların tatil edilmesi nedeniyle ailelerinin yanına giderken, kalmak isteyen öğrenciler de başka yurtlara yönlendirildi. Öğrencilerden bugün saat 12: 00'ye kadar yurtlardan ayrılmaları istendi.
Son Dakika Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama