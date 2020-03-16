İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor - Son Dakika

Ankara ve Konya'da yurtların boşaltılıp Korona virüsü karantinası için kullanılmaya başlamasından sonra İstanbul'da da 3 yurt boşaltılmaya başlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun olası bir korona virüsü karantinası durumunda kullanılmak üzere boşaltıldığı öğrenildi. Yurtlarda kalan bir çok öğrenci okulların tatil edilmesi nedeniyle ailelerinin yanına giderken, kalmak isteyen öğrenciler de başka yurtlara yönlendirildi. Öğrencilerden bugün saat 12.00'ye kadar yurtlardan ayrılmaları istendi. - İSTANBUL