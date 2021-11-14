İstanbul'da üç tırnakçılık ve yankesicilik olayının zanlısı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da üç tırnakçılık ve yankesicilik olayına karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde yankesicilik ve tırnakçılık olaylarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Esenyurt'ta iki, Güngören'de bir olmak üzere üç olaya karıştığı belirlenen Kusay A.A isimli zanlı yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL