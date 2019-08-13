İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali
1 saat önce
Taraftarların gelişinden detaylar Taraftarlarla röportaj İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyenler dünyanın her tarafından İstanbul'a geliyor.
Taraftarların gelişinden detaylar Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:55 Kaynak: AA
Taraftarlarla röportaj İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali
UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyenler dünyanın her tarafından İstanbul'a geliyor
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