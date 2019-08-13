Son Dakika Haberleri: İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali
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İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali

1 saat önce

Taraftarların gelişinden detaylar Taraftarlarla röportaj İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyenler dünyanın her tarafından İstanbul'a geliyor.

Taraftarların gelişinden detaylar
Taraftarlarla röportaj İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali
UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyenler dünyanın her tarafından İstanbul'a geliyor
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:55 Kaynak: AA
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