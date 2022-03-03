İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor

03.03.2022 15:39

Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler geçiren Ukraynalılara destek için getirilen yardım malzemeleri, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğunca teslim alınıyor.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler geçiren Ukraynalılara destek için getirilen yardım malzemeleri, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğunca teslim alınıyor.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların yanı sıra Türk vatandaşları tarafından da hazırlanan yardım kolileri, Yeşilköy'deki başkonsolosluğa getiriliyor.

Tekirdağ, Edirne gibi yakın şehirlerdeki fabrikalardan da ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri gönderiliyor.

Teslim alınan yardım paketleri içerisindeki ilaç, tıbbi, medikal ve bebek ürünleri, tekstil ve gıda malzemeleri tasnif edildikten sonra Ukrayna'ya gönderiliyor.

Öte yandan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu bazı kişiler, destek vermek için Ukrayna'ya gitmek üzere başvuru yapıyor.

Bu amaçla gelenlerin işlemleri de başkonsolosluk görevlilerince yerine getirilmeye devam ediliyor.

"Türkler inanılmaz destek sağlıyor"

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve bir Türk ile evli olan Natalia Koçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesinin Ukrayna'da yaşadığını söyledi. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Koçer, şöyle konuştu:

"Biz Ukrayna'yı çok seviyoruz herkes yardım ediyor. Türkler bize inanılmaz destek sağlıyor. Ben arkadaşımla yardım için her şey getiriyorum. Şu anda en önemli yemek olarak konserve alınması gerekiyor. Konserve önemli çünkü insanlar onu hemen açıp yiyebilir. Aynı zamanda çocuklar için çikolata aldım, ton balığı aldım. Zaten burası bol bol yemekle dolu.

Harkiv ölüyor, Kiev ölüyor. Bir tek ailemi düşünmüyorum bütün Ukraynalılar benim ailem. Herkes şu anda orada çünkü. İnsanlar orada kaldı. Yemek olabilir ama Kiev'de yemek yok. Onların yaşaması şu anda çok önemli, biz bunun için destek olmalıyız. Türkler inanılmaz destek sağlıyor. Arkadaşlarım bana 'Ne gerekirse sizin yanınızdayız.' diyor. Çok teşekkür ederim."

"İnsanlık dramı yaşanıyor"

Yardım malzemesi bırakmak için başkonsolosluk binasının önüne gelen Deniz Mete ise barış yanlısı olduğunu ve zor zamanlarda savaşan insanlara yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Ukraynalı arkadaşları olduğunu anlatan Mete, "Savaşı desteklemiyoruz ve tüm dünyadan da bu konuyla ilgili yardımlarını bekliyoruz. Kimse kayıtsız kalmasın bu konu karşısında. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Zaten iyi günlerden geçmiyoruz ülkece, dünyaca... İşleri daha da kötü duruma sokmamaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor
İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor - Son Dakika


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