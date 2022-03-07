İstanbul'da Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği devam ediyor - Son Dakika

Rusya'nın saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna halkına yardım seferberliği devam ediyor.

Çok sayıda Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu, Ukrayna'nın Yeşilköy'deki Başkonsolosluğuna yardım malzemesi getirdi. Gıda, tıbbi ürünler ile giyecekten oluşan yardım malzemeleri, konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

Ukrayna halkına bu zor günde destek olmak için tıbbi malzeme getirdiğini belirten Ferhat Bülbül, çeşitli yardımlar göndermeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bazı kişilerin, yardım ve destek amacıyla Ukrayna'ya gitmek için konsolosluğa başvuruda bulundukları görülüyor.