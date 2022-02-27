Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu

27.02.2022 00:31

Son dakika haberine göre Pendik'te Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu.

Pendik'te Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katındaki daireye giden polis ekipleri, burada oturan çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile eşinin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu
Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu
Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı! Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı! Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü

Osmangazi, Orhangazi, Ukrayna, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 00:42:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement