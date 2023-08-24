İstanbul'da Ukraynalı bir kişi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul'da Ukraynalı bir kişi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul\'da Ukraynalı bir kişi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 24.08.2023 18:22

İstanbul'un Esenler ilçesinde kızını ve damadını ziyarete gelen 57 yaşındaki Ukraynalı Andrii Yerofeıev, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Yerofeıev'in ailesi, balkondan gelen ses üzerine yerde hareketsiz yattığını fark etti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yerofeıev hayatını kaybetti. Olayın nedeni ise incelemeler sonucunda belli olacak.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kızını ve damadını ziyarete gelen 57 yaşındaki Ukraynalı Andrii Yerofeıev, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 21 Ağustos Pazartesi günü 02.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 Ağustos günü 57 yaşındaki Andrii Yerofeıev eşiyle birlikte Esenler'de oturan kızını ziyarete geldi. Evde Türk vatandaşı olan kızı N.B. ve damadı E.B. sohbet eden Andrii Yerofeıev ve eşi, 4. katta bulunan evin balkonunda alkol aldı. Andrii Yerofeıev ve ailesi bir süre sonra uyumak için odalarına çekildi. Sonra balkondan gelen ses üzerine cama çıkan N.B. ve eşi E.B., 57 yaşındaki adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Ukraynalı adamın yanına giden aile üyeleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yerofeıev olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 57 yaşındaki Yerofeıev hayatını kaybetti.

"Sesler üzerine kalktım"

Andrii Yerofeıev'in damadı E.B. polise verdiği ifadesinde, gece yattığı sırada duyduğu sesler üzerine kalkıp açık olan camdan baktığını ve ardından kayınpederinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını söyledi.

"Tüm çabama rağmen eşim 4. kat penceresinden aşağı düştü"

Andrii Yerofeıev'in eşi ise polise verdiği ifadede, "Bir ara uyandığımda eşimin pencerede ayakları dışarı sarkık vaziyette oturduğunu gördüm. Kendisini pencereden uzaklaştırmak için tuttum ancak tüm çabama rağmen eşim 4. kat penceresinden aşağı düştü. Bunun üzerine kızımı ve damadımı uyandırdım hep birlikte aşağı indik. Olay yerine gelen ambulans eşimi alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü" dedi.

Mahalle esnaflarından Orhan Dinler ise, "Pazar günü ben burada yoktum izinliydim. Pazartesi sabahı duydum olayı. Çevreden duyduğuma göre dengesini kaybedip düşmüş. Başka bir bilgim yok" dedi.

57 yaşındaki Ukraynalı Andrii Yerofeıev'in ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ukraynalı bir kişi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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