İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi UKOME'de reddedildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

UKOME toplantısında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, bir önceki toplantıdan bu yana değişen bir şey olmadığını vurgulayarak, tekliflerin ayrı ayrı gelmesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

Akaryakıtta son 3 ayda dünyadaki sıkıntılardan dolayı aşırı bir artış olduğunu ifade eden Yücel, şöyle devam etti:

"Minibüsçü esnafımıza 5 lira indi-bindi ücretlerinin gelmesi yönünde bir teklifimiz oldu, tam biletle ilgili 6,5 lirayı hesap ettik, kendi hesabımız böyle. Şu anda elimde büyükşehir belediyelerinin de toplu ulaşım fiyat tarifeleri var. Burada, 8 lira 22 kuruş isteniyor. Bu hakikaten İstanbul'da yaşayan ve toplu ulaşımı kullanan insanlar için çok ağır bir yük. Bunun olması mümkün değil. Böyle bir rakamın çıkması mümkün değil. Bizim yaptığımız da bir hesap. Hesap olarak karşı karşıya gelmiyoruz. Genel bir toplantı yapılıyor ve orada 'Böyle olacak' deniyor, bizim fikirlerimiz çok fazla dikkate alınmıyor. Biz noter değiliz. Mühendis arkadaşlarımız var içimizde, sosyal bilimlerden mezun olan insanlarımız var. 8 lira 22 kuruş gibi bir rakamı dayatmak çok mantıklı değil. İstanbul halkına bir zulüm. Bu araçları kullanan insanlar maalesef sosyo-ekonomik anlamda toplumun alt gelir grupları. Bunları korumamız gerekirken, fahiş olarak görüyorum bu zammı."

Yücel, teknik olarak inandığı bir şeyin arkasında durduğunu da aktararak, "Ama bir basın müşaviri çıkıyor; bizi hedef göstererek kitlelerin önünde afişe ediyor. İETT'yi batırmakla suçluyor. Ben 19 senemi İBB'ye verdim. Bizim hesabımıza göre elektronik biletle ilgili fiyat teklifimiz 6,5 liradır, onun üzerinde zaten Türkiye'de böyle bir bilet fiyatı yok." dedi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ise mazotun ulaşımdaki bedelinin daha önce maliyetin 3'te 1'i tutarında olduğunu ancak fiyatın çok fazla artması nedeniyle artık maliyetin yarısını aştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla UKOME geçen yüzde 40'lık mazot ağırlığına da itiraz etmişti. Eskiden yüzde 30 alınmasının sebebi maliyetin yaklaşık yüzde 30'una denk gelmesiydi. Ama bugün bu mazot fiyatlarıyla mazotun maliyet içindeki ağırlığı yüzde 50'leri geçti. İETT ve Özel Halk otobüsleri günde 600 bin litre motorin tüketiyor. Bu tüketimle Kasım'dan bu yana oluşan fiyat farkının bizim bir yıllık bütçemize etkisi 3 milyar lirayı buldu. Bu sadece mazottaki fiyat artışının bütçemize eklediği ek yük. İETT'nin durumu gerçekten zor, diğer bütün paydaşların durumu gibi. Bu çok makul ve haklı talebimizin olumlu şekilde değerlendirilmesini diliyorum."

"Esnafımızı da belediyemizi de üzmeden rakam belirleyelim"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Temsilcisi Halis Kuralay da rakamların makul düzeyde tutulması gerektiğini kaydederek, "Yüzde 50 bize de çok geldi açıkçası. O bakımdan esnafımızı da, belediyemizi de üzmeden, ezmeden makul kullandığımız ölçülerle bir çarpım çıkarıp rakam belirleyelim teklifindeyiz." dedi.

Türkiye Şoförler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, dünyada ekonomik kriz ve global ölçekli bir sorun olduğunu belirterek, ulaşım sektörü olarak çok etkilendiklerini ifade etti.

Aksu, "Elimde 24 Aralık 2021 tarihli motorin fiyatı var, 11 lira 112 kuruş. Bugün aldık 20 lira 640 kuruş. Yüzde 100 oranında akaryakıt fiyatlarına değişiklik yapılmış. Zam kelimesini fazla kullanmak istemiyoruz ama bu konuda mağduruz. Biz sadece eskisi gibi para kazanalım, bir şeyler biriktirelim, bir şeyler alalım derdinde değil, ulaşım sektörü olarak sürdürülebilirliği istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre yeni işletme modelinde saatlik/günlük kullanım kaldırılarak "Kullandıkça Öde" sistemine geçildi. Açılış ücreti olarak ise tam biletin 1,5 katını, dakikalık ücret de tam biletin 10'da 1'ini geçemez maddesi konuldu.