Üye Girişi
İSTANBUL'DA ULAŞIMA 500 MİLYON LİRA - Son Dakika

İSTANBUL'DA ULAŞIMA 500 MİLYON LİRA

17.02.2022 17:35

İBB Meclisi şubat ayı 4 oturumu gerçekleşti.

İBB Meclisi şubat ayı 4 oturumu gerçekleşti. Ulaşımda kullanılmak üzere mecliste oylamaya sunulan 500 milyon liralık iç borçlanma maddesi mecliste oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Fatih Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclisin şubat ayı 4. oturumu 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

KÜRSÜYE DİKİZ AYNASI VE BÜYÜTEÇLE ÇIKTI

Mecliste gündem dışı konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kürsüye dikiz aynası ve büyüteçle çıktı. Usta sürekli geçmişi tartışmanın doğru olmadığını belirterek, Elbette eskiyi de tartışacağız. Eskiyle ilgili varsa bugün güncellenmesi gereken hizmetler, projeler onları da tartışacağız. Ancak bütün imkanlarımızı sadece geçmişi burada tartışmaya zemin oluşturursak bu şehri adete bir dikiz aynasında yönetiyor gibi çalışmak zorunda kalırız diye konuştu. İstanbul- İzmir Otobanı örneği veren Usta, 3 buçuk saatte ulaşıp ulaşamayacağını test etmek istediği ve kurallara uyarak dikiz aynasına hiç bakmadan İzmir'e ulaştığını anlattı. Usta, İstanbul'u dikiz aynasına bakarak yöneterek bir yere varamazsınız dedi. İBB'nin yapacağı projelerle ilgili taahhütlerini yerine getirmediği yönünde eleştiriler getiren Usta, eline aldığı büyüteci göstererek, Ben kendi ilçemdeki İBB'nin taahhütlerini aramak için bir tane büyüteç aldım. Arıyorum büyüteçle bulamıyorum şeklinde konuştu.

ULAŞIM VE SÜBVANSELER İÇİN 500 MİLYON TL

İBB'nin pandemi etkisi, kur faklı ve enflasyon artışı gibi nedenlerle iç borçlanma talebi mecliste görüşüldü. Ulaşımda aksamalarının yaşanmaması adına İBB tarafından İETT'nin sübvanse edilmesi ve 500 milyon TL'lik iç borçlanma talebine ilişkin gündem maddesi oylandı. 500 milyon TL'lik iç borçlanma oy birliği ile kabul edildi.

Dün komisyona geri çekilen İBB'nin ulaşım sübvansesi için istediği 1 milyar liralık iç borçlanma talebi, 500 milyon lira olarak oy birliğiyle komisyona geri çekilmişti.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA 500 MİLYON LİRA
İSTANBUL'DA ULAŞIMA 500 MİLYON LİRA
İSTANBUL'DA ULAŞIMA 500 MİLYON LİRA

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ULAŞIMA 500 MİLYON LİRA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:27 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Her an savaş patlak verebilir
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ULAŞIMA 500 MİLYON LİRA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement