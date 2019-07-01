Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ulaşıma 'köprü çalışması' düzenlemesi
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul'da ulaşıma 'köprü çalışması' düzenlemesi

1 saat önce

İBB, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla, İstanbulluların trafikten mümkün olduğunca az etkilenmesi için bazı önlemlerin aldı.

İstanbul'da ulaşıma 'köprü çalışması' düzenlemesi, System.String[]
İBB, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla, İstanbulluların trafikten mümkün olduğunca az etkilenmesi için bazı önlemlerin aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:08 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den trafik yoğunluğu önlemi Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diyen Erkan Tan, izne ayrıldığını açıkladı! Ekrem İmamoğlu FSM'deki çalışma için çözümü açıkladı İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:43:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ulaşıma 'köprü çalışması' düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]