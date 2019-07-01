İstanbul'da ulaşıma 'köprü çalışması' düzenlemesi
1 saat önce
İBB, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla, İstanbulluların trafikten mümkün olduğunca az etkilenmesi için bazı önlemlerin aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:08
İBB, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla, İstanbulluların trafikten mümkün olduğunca az etkilenmesi için bazı önlemlerin aldı.
İBB'den trafik yoğunluğu önlemi
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