İstanbul'da ulaşıma sis engeli - Son Dakika

İstanbul'da ulaşıma sis engeli

Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam eden sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Dünden beri etkisini zaman zaman artıran sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da sis hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Sisin etkisini yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ettiği E-5 karayolunda sürücüler, takip mesafelerini korumakta zorlandı. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sis etkisini sürdüreceği öğrenildi.