İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam talebi - Son Dakika
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İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam talebi

6 saat önce

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam talebi, System.String[]

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Zam talebinde özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) dün gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı resmi twitter adresinden duyurdu. 3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi. Zam kararının İBB'de ilgili otoritenin imzalamasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TURKUAZ TAKSİLERE SARI TAKSİYE GEÇİŞ İZNİ

UKOME'de görüşülen bir diğer konu ise turkuaz taksilerin durumu oldu. İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksilerde, sarı taksilerden yüzde 15 daha fazla ücret tarifesi uygulanıyordu. İstanbul halkının turkuaz taksiye ilgi göstermediğini belirten esnaf temsilcileri, sarı taksiye geçiş için izin istediler. UKOME'de alınan kararla İstanbul'da sayıları 350'ye ulaşan turkuaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.

(İHA)

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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