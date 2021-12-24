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İstanbul'da ulaşıma zam - Son Dakika

İstanbul'da ulaşıma zam

24.12.2021 16:14

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36,servis ücretlerine ise yüzde 27  zam talebi, oy çokluğuyla kabul edildi.

UKOME Aralık ayı Olağanüstü toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde  gerçekleştirildi. Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi. UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu. Teklif, bakanlık temsilcilerinin, 'Yüzde 20.28 oranında zam yapılmasını' şeklindeki şerhiyle ve oy birliğiyle kabul edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, zammın  toplu ulaşımda yüzde 36, servislerde yüzde 27 olarak uygulanacağını açıkladı. Zammın yılbaşından itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

"METROBÜSTE UZUN MESAFE ÜCRETİ 8 LİRA 13 KURUŞ OLDU"

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

"TAKSİLERDE KISA MESAFE 20 LİRAYA YÜKSELDİ"Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira oldu. Taksilerde de açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.Toplantıda, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle, ruhsat süresi dolan ticari araçların 6 ay daha hizmet vermesine yönelik teklif de oy birliğiyle kabul edildi.

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: YÜZDE 100 ZAM İSTİYORUZ İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100 zam istediklerini talep ederek, "Araç fiyatlarına bir yılda yüzde 200 oranında zam yapılmış, asgari ücret yüzde 50 oranında açıklandı. Yeniden değerlendirme oranı ise yüzde 36 olarak belirlenmiş. Hiçbir sektörde vatandaş zamla karşılaşmak istemez fakat biz ulaşım sektörünün sürdürülebilirliğinin olması için mecburuz. Konuyla alakalı bizim de talebimizin ayrı bir teklif olarak oylanmasını istiyoruz. Bizim giderlerimize yüzde 100'e yaklaşık zamlar geldi. Biz indi bindi ve kısa mesafe açılış ücretlerinde yüzde 100, kilometre ücretlerinde yüzde 60 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz. Öğrenci indi bindi ise normal indi bindinin eşitlenmesini talep ediyoruz. Biz bu masalarda hangi iktidar olursa olsun esnafın hakkını her zaman koruduk. Esnaf gerçekten mağdur" dedi.

"BİZ ESNAFA ZAM YAPTIK"İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise esnafa zam oranı yaptıklarını belirterek, "Biz zaten zam oranlarını konuştuk. Öğrenci bileti 85 liraydı 40 liraya düşürdük. 0-4 yaş annelere ücretsiz indirim sağladık. Sağlık çalışanlarına yaklaşık 2 yıldır ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. Dezavantajlı grupları zaten önemsiyoruz. Biz esnafa zam oranı yaptık. İlk geldiğimiz zaman yaptık" dedi.

"BİZ BU ZAMLARI YAPMAYACAĞIZ"Toplantının sonuna doğru ise TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Candan zam görüşmelerinde belirtilen rakamlara tepki gösterdi. Candan, "Yüzde 36 zam olsa da biz bu zamları yapmayacağız" dedi. Tartışma kısa süre sonra sona erdi.

"TEKLİFE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ŞERHLERİ KONULMUŞTUR"

Toplantı sonrasında Ulaştırma Bakanlığı 1'inci Bölge Temsilcisi Serdar Yücel karara ilişkin "Teklifin servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20.28 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulüne dair şerhimle" şeklinde teklife ilişkin değişiklik şerhleri konulmuştur. Yalnız belirtilen şerhler toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunu teşkil ettiğinden UKOME kararı servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20,28 zam yapılması şeklinde oluşmuştur" diye yazılı açıklama yaptı.


İstanbul'da ulaşıma zam
İstanbul'da ulaşıma zam
İstanbul'da ulaşıma zam
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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