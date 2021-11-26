ELEKTRONİK BİLET FİYATLARI, MİNİBÜS VE SERVİS TAŞIMACILIĞINA YAPILACAK ZAM ERTELENDİ - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatları, minibüs ve servis taşımacılığına yapılacak zam teklifleri bir sonraki toplantıya ertelendi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 25'lik zam talep edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yüzde 25'lik zam teklifinin günü kurtarmak için gerekli olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönemde fiyatların yeniden değerlendirilebileceğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin son dakikada geldiğini belirterek konunun önce alt komisyona getirilerek konuşulması ve aralık ayındaki toplantıda oylanması gerektiğini dile getirdi. Yücel, mevcut haliyle zam teklifini fazla bulduğunu vurgulayarak 'hayır' oyu vereceğini belirtti. Yapılan müzakerelerin ardından yapılan oylamada tüm taşıma araçlarına yüzde 25'lik teklifi geri çekilerek alt komisyona havalesi oybirliği ile kabul edildi. Çağlar, çalışmaların ardından en kısa zamanda yeniden UKOME toplantısını yapacaklarını belirtildi.