İstanbul'da ulaşımda korona virüsüne karşı gönüllü bisiklet elçileri - Son Dakika

İstanbul'da ulaşımda korona virüsüne karşı gönüllü bisiklet elçileri

Pandemi döneminde toplu ulaşımda yoğunluğun yaşanması dolayısıyla Kadıköy Belediyesi, Hollanda Başkonsolosluğu ve Engelsiz Pedallar Derneği'nin öncülüğünde, bisiklet kullanmayı kadınlar arasında daha fazla yaygınlaştırmak için 400 kadına ücretsiz olarak bisiklet sürme eğitimi verildi.

İstanbul'da ulaşımda korona virüsüne karşı gönüllü bisiklet elçileri, System.String[]

Pandemi döneminde toplu ulaşımda yoğunluğun yaşanması dolayısıyla Kadıköy Belediyesi, Hollanda Başkonsolosluğu ve Engelsiz Pedallar Derneği'nin öncülüğünde, bisiklet kullanmayı kadınlar arasında daha fazla yaygınlaştırmak için 400 kadına ücretsiz olarak bisiklet sürme eğitimi verildi. Bisiklet eğitim çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsü nedeniyle toplu ulaşımda yolculuk yapmak kimi vatandaşlar tarafından sakıncalı olarak görülüyor. Kadıköy Belediyesi kadınlara yönelik düzenlediği projelerine bir yenisi daha ekledi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pandemi sürecinde evde bulunan kadınların zincirlerini kırarak, trafikte bisikletleri ile özgürce ulaşım sağlayabilmeleri için bir proje geliştirildi. Bisikleti ulaşım aracı olarak hayatlarının her anında değerlendiren uzman eğiticiler, bunu kadınlar arasında daha da yaygınlaştırmak amacıyla Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği projeyle 400 gönüllü kadına sosyal mesafeyi göz ününde bulundurarak 10 kişilik gruplar halinde eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından kadınlar uzman gönüllü bisiklet elçisi olacak.

Projenin ilk aşamasında Kadıköy'de bulunan Kalamış Parkında 12-13 Eylül tarihinde Uzman eğitmenler tarafından gönüllü eğitmen adaylarına sabah saat 10.00 ile 15.00'a kadar bisikletine nasıl binilmesi gerektiğinden, bisikletin zincir takmasına, patlayan tekeri tamir etmekten trafikte nasıl ilerlemesine gerektiğine kadar verilen eğitimlerle başladı. Sürecin devamında uzmanlar tarafından eğitim alan eğitmen adaylarından başarılı olan gönüllü bisiklet elçilerine Hollanda İstanbul Başkonsolosluğunda Sertifika töreni düzenlenerek gönüllü eğitmen sertifikaları verilecek. Projenin 2'nci aşamasında ise sertifikalarını alan gönüllü bisiklet elçilerinin bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara 17-18-19 Eylül tarihleri arasında istedikleri yeri ve saat aralığını belirterek bisiklet sürmenin öğretilmesiyle başlayacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yüzlerce kadının bisiklet sürüş eğitmeni olması, eğitmenlerin de Yenikapı'dan Sarıyer ve Kadıköy'e kadar İstanbul'un birçok farklı noktasında verilecek eğitimler ile bin' in üzerinde kadına bisiklet sürmeyi öğretilmesi hayata geçecek.

"Bisiklet sadece bir spor değil bir ulaşım aracı yönü de var"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, "Biz kadınların sokakta olmasını istiyoruz. Dahası bunu bisikletle beraber birleştirdiğinizde bisikletin sadece bir spor yönü olduğunu değil ayrıca bir ulaşım yönü olduğunu da biliyoruz. Bu şekilde Hollanda Başkonsolosluğu ile birlikte bir ortak proje yaptık. Bunun diğer konularda da artarak devam etmesini istiyoruz. Burada kadınlar bisikleti şehir içi daha dikkatli kullanmayı öğreniyorlar. Bununla birlikte kendi çocuklarına da öğreterek bunun daha yaygınlaşmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Kadınların korona virüsüne karşı ulaşımda istedikleri yerlere özgürce gidebilmelerini sağlamak istiyoruz"

Engelsiz Pedallar Derneği üyesi Hande Karaca, "Kadın, kadına eğitim veriyoruz. Kadınlar diğer kadınlara bisiklet öğretiyorlar. O yüzden biz onlara 'bisiklet elçisi' diyoruz. Bunlar profesyonel bisikletçi değiller. Kendileri bisiklet binmeyi biliyorlar. Bugün burada 10 tane kadın var. Bu projeyle her hafta 10 kadının bisiklet elçisi haline gelmesini istiyoruz. Her 10 kadın burada iki gün boyunca eğitim alıyorlar ve sonra da mezun olarak bir elçi haline geliyorlar. Daha sonra da muhakkak 3 kadına da bisiklet sürmeyi öğretmelerini istiyoruz. Bizim oluşumumuzun ismi 'Zincir Kıran Kadınlar' dolayısıyla da kadınlarımızın zincirlerini kırmasını istiyoruz. Bu özgürlüklerini ellerine aldıkları, ulaşım için istedikleri yerlere özgürce gidebilmelerini sağlıyoruz. Pandemide bunun için aslında bir şekilde bize destek oluyor çünkü pandemide insanlar bir araya gelmekten tedirgin oluyorlar. Bisiklet için bir araya gelmelerine gerek yok. Sosyal mesafelerini de koruyarak istediği yere gidebiliyorlar. Dolayısıyla zincirlerini kırmalarına yardımcı oluyor ve özgürce istediği yerlere ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla pandemide sadece kadınların değil herkesin bisiklet kullanmalarını istiyoruz. Bisiklet kullanılırsa şehirlerde değişiyor. Şehir yapılanmaları da değişiyor" diye konuştu.

"Bisiklet sürmek bana çok geç öğretildi, Yapamam diyen kadın arkadaşlara öğretmek istiyorum"

Gönüllü Bisiklet elçisi Didem Mahsunlar, "Bisiklet çok özgürleştirici bir araç. İnsana dost olabilecek bir şey, sadece şehir içinde değil şehir dışında da kullanılabilir. Ben çok geç öğrendim bisiklete binmeyi, şehrin bize verdiği imkanlar nedeniyle. Bisiklet sürmeyi üniversiteye başlarken öğrendim. Bana nasıl geç vakit öğretildi ise bende, artık yapmamam diyen ya da kendinden emin olmayan insanlara öncü olmak istiyorum. Tam bir eğitim diyemeyiz buna biz. Aslında yardımcı ve yolcu olmak istiyoruz, bisiklete binmek isteyen arkadaşlara. Yani şehrin daha çok sizin olduğunu her yere gidebilecek olduğunuzu hissettiren bir arkadaş diyelim bisiklet için. Bu dönemde daha çok bisiklet satıldı, ilgi arttı. Görüyoruz, ayrıca daha da önemlisi karbon oranımızı azaltmak için arabalardan inip, bisiklete binme adına fırsat oluştu. Tabi şehrin engelleri de var, bu anlamda ama elimizden geldiğince ve yapabildiğimizce bisiklet kullanımının artmasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ulaşımda korona virüsüne karşı gönüllü bisiklet elçileri - Son Dakika

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