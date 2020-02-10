İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar - Son Dakika

İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar

6 saat önce

İSTANBUL'da ulaşımda ada vapuru, marmaray ve Havaist seferlerine zam yapıldı.

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İSTANBUL'da ulaşımda ada vapuru, marmaray ve Havaist seferlerine zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye

tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı.

34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

- Adalar seferleri

İDO

Bostancı Kabataş 11'den 15 TL'ye

İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL

Öğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

Kabataş-Beşiktaş-Adalar

Tam bilet 12.50'den 14 TL'ye

İndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'ye

Öğrenci 6.30'dan 10.50'ye

Bostancı Adalar

Tam 7 liradan 12 TL'ye

İndirimli öğretmen 5TL'den 9 liraya

Öğrenci 4 TL'den 7 liraya,

Şehir Hatları Adalar

Tam 5.20 TL'den 10 TL'ye

Öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye

Öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

-Aktarma

Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

-Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20'den 7 TL'ye çıktı.


Marmaray, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
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