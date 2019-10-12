Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı" düzenlenecek
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı' düzenlenecek

İstanbul'da "Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı" düzenlenecek

14 dakika önce

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 15 Ekim'de "Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı" düzenlenecek.

İstanbul'da

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 15 Ekim'de "Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı" düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cammu Keşmir'in özerk statüsünün kaldırılması uluslararası konferansta ele alınacak.

Dernek Genel Merkezi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Salonu'nda 15 Ekim'de gerçekleştirilecek konferansın moderatörlüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül yapacak.

Konferans öncesi "Cammu Keşmir İnsan Hakları İhlalleri Fotoğraf Sergisi" de açılacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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