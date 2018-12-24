Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Uluslararası Kudüs Sempozyumu Düzenlenecek

İstanbul'da Uluslararası Kudüs Sempozyumu Düzenlenecek

1 saat önce

Üç semavi din tarafından kutsal kabul edilen Kudüs, Bağcılar Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek "Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlim, Hayat ve Eğitim" konulu sempozyumda konuşulacak.

İstanbul'da Uluslararası Kudüs Sempozyumu Düzenlenecek, System.String[]
Üç semavi din tarafından kutsal kabul edilen Kudüs, Bağcılar Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek "Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlim, Hayat ve Eğitim" konulu sempozyumda konuşulacak. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyen ve yöneticilerin katılacağı programda Kudüs'ün medreselerinden ilmi hayatına kadar birçok konuda tebliğler sunulacak.

Bugüne kadar pek çok ilmi çalışmaya, akademik araştırmaya konu olan Kudüs, İstanbul'da tekrar dünya gündemine taşınıyor. Bağcılar Belediyesi, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti işbirliğiyle 29-30 Aralık tarihlerinde "Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlim, Hayat ve Eğitim" başlıklı bir sempozyum düzenlenecek. Uluslararası boyuttaki etkinliğe Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliği yapacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşecek programa aralarında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nawwaf Tekruri ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahameddin Başar'ın da olduğu Türkiye, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Irak'tan alanında başarılı isimler katılacak.

İki gün sürecek sempozyumda üç semavi din için büyük önemi bulunan Kudüs'lea ilgili "Ulema ve Biyografileri", "Te'lif ve İstinsah", "Medreseler", "İlmi Hayat", "Eserler ve Seyahatler", "Vakıflar" ve "Müesseseler" başlıkları altında çeşitli oturumlar yapılacak. Bu çerçevede Osmanlı'nın ilme yaptıkları yatırımlar, açılan medreseler, medreseler için kurulmuş vakıflar incelenecek ve sunulan tebliğler kitaplaştırılarak bilim dünyası ile paylaşılacak.

Dört asır Osmanlı idaresinde kalan Kudüs'te ilmi hayatın her yönü ile inceleneceği sempozyumun sonuçlarının Kudüs'ün İslami kimliğine önemli katkılar sağlaması ve İsrail'in girişimlerine akademik dünyada cevap teşkil etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

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