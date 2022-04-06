İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı

06.04.2022 09:29

İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, ihbar üzerine bir eve yaptıkları baskında yurtdışına kaçmak üzere olan Nepal uyruklu 37 düzensiz göçmeni bavullarıyla birlikte yakaladı.

İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, ihbar üzerine bir eve yaptıkları baskında yurtdışına kaçmak üzere olan Nepal uyruklu 37 düzensiz göçmeni bavullarıyla birlikte yakaladı. Baskın anları kameralara yansırken gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında ilçede devriye görevlerini ifa ettikleri esnada Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda yabancı uyruklu şahsın olduğuna dair ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, dışarıdan yaptığı incelemede içeride şahısların olduğunu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, eve baskın düzenledi.

Umuda yolculuk başlamadan bitti

Baskında içeriye giren polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evin çeşitli odalarında Nepal uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalayan Beyoğlu polisi, şahısların bavullarını da hazırladıklarını ve gece saatlerinde yola yurtdışına çıkmak için harekete geçeceklerini tespit etti. Baskın sonrası gözaltına alınan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Daha sonra emniyete götürülen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı
İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakalandı - Son Dakika
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