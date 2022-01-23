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İstanbul'da üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildi - Son Dakika

İstanbul'da üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildi

23.01.2022 23:22
İstanbul'da üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildi

? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.

? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya, Üniversite, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildi - Son Dakika
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