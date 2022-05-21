İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı! - Son Dakika
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İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!

21.05.2022 00:34

İstanbul Beşiktaş'ta işlek bir caddede bulunan ve gün içinde çok sayıda vatandaşın gittiği ünlü bir restoranın istinat duvarı çöktü. Yaşanan olay sonucu 2 kişi yaralandı.

Etiler Nispetiye Caddesi üzerindeki ünlü bir restorana ait olan istinat duvarının çökmesi büyük bir gürültüye neden oldu. Yol kenarında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL İTFAİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken İstanbul İtfaiyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Çöken duvarı kaldırma çalışmaları devam ediyor."

Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir restoranın istinat duvarı çöktü! 2 kişi yaralandı
Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir restoranın istinat duvarı çöktü! 2 kişi ağır yaralandı
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Son Dakika Güncel İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı! - Son Dakika
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