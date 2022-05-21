İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!

Etiler Nispetiye Caddesi üzerindeki ünlü bir restorana ait olan istinat duvarının çökmesi büyük bir gürültüye neden oldu. Yol kenarında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken İstanbul İtfaiyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Çöken duvarı kaldırma çalışmaları devam ediyor."
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