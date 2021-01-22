İstanbul'da ünlü markaların taklidi 1539 saat ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulduğu ve ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 1539 kol saati ile 67 gözlük ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan ve lüks markaların taklidi olan saatleri piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kapalıçarşı'da 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ünlü markaların imitasyonu 1539 kol saati ile 67 gözlük bulundu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.