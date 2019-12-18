İstanbul'da ünlü markaların taklidi 2 bin 571 saat ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulduğu ve ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 2 bin 571 kol saati ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak yollarla yurda sokulan ve lüks markaların taklidi olan saatleri piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ünlü markaların imitasyonu 2 bin 571 kol saati bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.