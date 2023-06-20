Üsküdar - Çekmeköy metro hattında ilginç kavga - Son Dakika
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Üsküdar - Çekmeköy metro hattında ilginç kavga

20.06.2023 20:50

Üsküdar - Çekmeköy metro hattı iki erkek yolcu kavgasına sahne oldu. Şahıslardan biri askılara tutunarak koltukta oturan şahsa tekme attı. O anlar başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

İstanbul'da Üsküdar - Çekmeköy metro hattında, ilginç bir kavga yaşandı. Taraflardan biri, askılara tutunarak kendini yukarı doğru çekerek oturan şahsa tekme attı. O anlar metrodaki başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

"ÇIKAR LAN TELEFONUNU"

Saldırgan şahıs, oturan kişiye "Çıkar lan telefonunu... Sen kimsin de yanımda kızın numarasını almaya kalkıyorsun lan" diye bağırırken oturan kişi ise "Telefon benim değil diyorum sana..." diye cevap verdi.

Cevaplara tatmin olmayan saldırgan bir anda metronun tutunma demirlerine asılarak, oturan kişiye tekmeler savurdu. Vatandaşlar, araya girerek kavganın uzamasını önlemeye çalıştı.

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kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar - Çekmeköy metro hattında ilginç kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar - Çekmeköy metro hattında ilginç kavga - Son Dakika
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