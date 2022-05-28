İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza - Son Dakika
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İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

28.05.2022 10:51

İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza Kağıthane'de lüks otomobilde usulsüz çakar kullanan sürücü polise yakalandı Sürücüye 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobille çakar kullanan sürücüyü durdurdu.

İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

Kağıthane'de lüks otomobilde usulsüz çakar kullanan sürücü polise yakalandı

Sürücüye 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobille çakar kullanan sürücüyü durdurdu. Aracın yapılan kontrollerinde sürücüye usulsüz çakar kullanımından toplamda 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları uygulamada lüks otomobilin çakarlarının açık halde seyir ettiğini fark etti. Durdurulan araçta şoför dışında kimsenin olmadığı ve çakar kullanımını gerektirecek bir durumun oluşmadığı görüldü.

Şoför K.T.'ye "usulsüz çalar kullanımından" toplamda 3 bin 646 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise kurallara uymayan birçok sürücüye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza
İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza - Son Dakika


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