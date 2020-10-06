İstanbul'da usulsüz geçici plakalı 12 araç trafikten men edildi - Son Dakika

İstanbul'da usulsüz geçici plakalı 12 araç trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 30 Eylül-5 Ekim arasında geçici plakalı taşıtlara yönelik yapılan denetimlerde 12 araç eksikliklerini giderene kadar trafikten men edildi.

İstanbul'da usulsüz geçici plakalı 12 araç trafikten men edildi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 30 Eylül-5 Ekim arasında geçici plakalı taşıtlara yönelik yapılan denetimlerde 12 araç eksikliklerini giderene kadar trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları" başlıklı 25. maddesi doğrultusunda araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi yönetmeliğinde geçici "trafik belgeleri ve geçici plakaların" verilme esaslarının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada son zamanlarda "A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi"ne istinaden "prototip veya yol testi" yapacak olan araçlar için düzenlenen "T" geçici plakaların zemini sarı, harf ve rakamları siyah olması zorunlu iken bu uygulamanın suistimal edildiği belirtildi.

Plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluştuğu, araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıklarının gözlemlendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında "geçici plakalı taşıtlara" yönelik yapılan uygulamada tespit edilen 12 aracın eksikliklerini giderene kadar trafikten men edildiği belirtildi.

Her araç sürücüsü ve araç sahibine ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'nun "Tescili zorunlu ve karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı süresi bittiği halde kullanmak" ve "Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak" maddelerine istinaden toplamda 10 bin 902 lira cezai işlem uygulandığına da açıklamada yer verildi.

Geçici plakaları imalatçı veya ithalatçı kullanabilir

Araçlarda geçici plakaların kullanılması için ithalatçı veya imalatçı olunması gerektiği, bu araçlara test amaçlı olması nedeniyle vergi muafiyeti tanındığı, uygulamada bu plakaları amacı dışında kullananlara yönelik işlem uygulandığı öğrenildi.

"T" plakanın test süresinin 1 yıl olduğu, "G" plakanın ise azami 1 hafta kullanıldığı öğrenilirken, konunun mali ve vergi yönünden incelenmek üzere maliye birimlerine, plakalardaki usulsüzlük boyutuyla ilgili olarak ise Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na gerekli bildirimler yapıldı.

Bazı araç satışı yapan yerlerin bu plakaları kullanarak lüks otomobilleri düşük fiyata sattıkları iddia edildi.

Trafik Denetleme, Eylül, Ekim, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da usulsüz geçici plakalı 12 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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