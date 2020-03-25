İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
6 saat önce
İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.
İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.
İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy
Adalet Sarayı'na sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin sevki
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
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