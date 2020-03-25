İstanbul'da utandıran görüntü; gözaltına alınan kişi mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.