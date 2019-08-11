İSTANBUL'DA UYARILARA RAĞMEN KURBANLARINI AÇIK ALANLARDA KESTİLER
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İSTANBUL'DA UYARILARA RAĞMEN KURBANLARINI AÇIK ALANLARDA KESTİLER (Havadan görüntülerle)Haber- Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul, (DHA)Kurban Bayramının ilk gününde, yapılan tüm uyarılara rağmen açık alanlarda kurban kesimleri yapıldı.
İSTANBUL'DA UYARILARA RAĞMEN KURBANLARINI AÇIK ALANLARDA KESTİLER (Havadan görüntülerle) Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:59 Kaynak: DHA
Haber- Kamera: Ali AKSOYER/ İstanbul, (DHA)
Kurban Bayramının ilk gününde, yapılan tüm uyarılara rağmen açık alanlarda kurban kesimleri yapıldı. Başakşehir'e bağlı Altınşehir'de boş bir alanda vatandaşlar yol kenarlarında satılan kurbanlıklarını aldıktan sonra 15-20 metre uzaklıkta, sağlıksız koşullarda kurbanlarını kestiler. Kurban kesimi gün boyu devam etti.
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